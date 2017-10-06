Ураганы лишили 125 тысяч американцев работы

6 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Ураганы Ирма и Харви уничтожили 125 000 рабочих мест в двух штатах. В целом, количество рабочих мест в США продолжает расти, показал анализ Thomson Reuters.Из-за прихода ураганов прирост рабочих мест составил в сентябре менее 100 000 человек. При этом до Ирмы и Харви рост новых вакансий по стране держался на уровне 156 тысяч.По данным Thomson Reuters, в этом году рост занятости составил в среднем 176 000 в месяц, что ниже уровня 2016 года (187 000). Ожидается, что безработица в сентябре останется на уровне 4,4%, а средняя почасовая зарплата поднимется на 0,3%.Экономисты Goldman Sachs заявили, что между ураганы затронули 10% населения США и нанесли ущерб более чем на 100 миллиардов долларов.