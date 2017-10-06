В Зал славы рок-н-ролла могут попасть Radiohead, Bon Jovi или Depeche Mode

Фото: AmericaRU.com
Победители голосования будут объявлены в декабре, они попадут в Зал славы рок-н-ролла 14 апреля на церемонии в Кливленде. HBO будет транслировать торжество.
Чтобы иметь право на участие в голосовании в этом году,
каждый кандидат должен был выпустить первый сингл или альбом в 1992 году или ранее. В этот раз, как и последние шесть лет, вместе с 800 музыкантами и инсайдерами музыкальной индустрии могут голосовать слушатели.
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