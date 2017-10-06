В Зал славы рок-н-ролла могут попасть Radiohead, Bon Jovi или Depeche Mode

6 октября 2017 года, 11:40

Фото: AmericaRU.com

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В этом 19 музыкантов и групп номинированы в Зал славы рок-н-ролла в этом году. LL Cool J, Dire Straits, Moody Blues и Judas Priest среди них, однако больше шансов у Radiohead, Bon Jovi или Depeche Mode.Победители голосования будут объявлены в декабре, они попадут в Зал славы рок-н-ролла 14 апреля на церемонии в Кливленде. HBO будет транслировать торжество.Чтобы иметь право на участие в голосовании в этом году,каждый кандидат должен был выпустить первый сингл или альбом в 1992 году или ранее. В этот раз, как и последние шесть лет, вместе с 800 музыкантами и инсайдерами музыкальной индустрии могут голосовать слушатели.