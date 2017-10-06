Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:38 am | Чикаго 3:38 am | Сан-Франциско 1:38 am
Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесПродажи песен Тома Петти после его смерти выросли на 6216%
Культура/Шоу-бизнес
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Продажи песен Тома Петти после его смерти выросли на 6216%


Продажи песен Тома Петти после его смерти выросли на 6216%
Фото: AmericaRU.com
После смерти музыканта Тома Петти (Tom Petty) продажи его треков взлетели до небес – на 6216%.

После того, как стало известно о смерти участника Зала славы рок-н-ролла, лидера группы Heartbrakers Тома Петти, резко возросло скачивание его песен. Согласно TheWrap, по оценкам музыкального магазинп BuzzAngle Music, каталог Петти продает на 6 тысяч процентов больше – всего за 4 дня после смерти 66-летнего музыканта.

В частности, продажи его хита «Free Fallin’» подскочили до максимума с 1989 года – почти 8 тысяч скачиваний в день его смерти. Днем ранее эту песню купили только 111 раз.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118067
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus