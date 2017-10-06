Продажи песен Тома Петти после его смерти выросли на 6216%

6 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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После смерти музыканта Тома Петти (Tom Petty) продажи его треков взлетели до небес – на 6216%.После того, как стало известно о смерти участника Зала славы рок-н-ролла, лидера группы Heartbrakers Тома Петти, резко возросло скачивание его песен. Согласно TheWrap, по оценкам музыкального магазинп BuzzAngle Music, каталог Петти продает на 6 тысяч процентов больше – всего за 4 дня после смерти 66-летнего музыканта.В частности, продажи его хита «Free Fallin’» подскочили до максимума с 1989 года – почти 8 тысяч скачиваний в день его смерти. Днем ранее эту песню купили только 111 раз.