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Губернатор Калифорнии провозгласил весь штат «убежищем» для мигрантов


Губернатор Калифорнии провозгласил весь штат убежищем для мигрантов
Фото: AmericaRU.com
Губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown) подписал указ, в котором весь штат признается территорией-убежищем, где не преследуют мигрантов. В нем прописаны четкие ограничения на то, как государственные и местные правоохранительные органы могут сотрудничать с федеральными иммиграционными властями, что делает Калифорнию прямой оппозиций деятельности Президента США Дональда Трампа и его призывам депортировать миллионы нелегальных иммигрантов.

«Это неопределенные времена для многих калифорнийцев и их семей, - сказал губернатор. - Этот документ устанавливает баланс, который будет защищать общественную безопасность и приносить утешение тем семьям, которые сейчас живут в страхе каждый день».

Указ SB 54 вступает в силу с 1 января 2018 года. В широком смысле он расширяет территорию «убежища» для иммигрантов, проживающих в Калифорнии, без юридической документации. Также он запрещает государственным и местным агентствам, за исключением Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, принудительно задерживать и содержать их под стражей.
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