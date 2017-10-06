Губернатор Калифорнии провозгласил весь штат «убежищем» для мигрантов

6 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118065

Губернатор Калифорнии Джерри Браун (Jerry Brown) подписал указ, в котором весь штат признается территорией-убежищем, где не преследуют мигрантов. В нем прописаны четкие ограничения на то, как государственные и местные правоохранительные органы могут сотрудничать с федеральными иммиграционными властями, что делает Калифорнию прямой оппозиций деятельности Президента США Дональда Трампа и его призывам депортировать миллионы нелегальных иммигрантов.«Это неопределенные времена для многих калифорнийцев и их семей, - сказал губернатор. - Этот документ устанавливает баланс, который будет защищать общественную безопасность и приносить утешение тем семьям, которые сейчас живут в страхе каждый день».Указ SB 54 вступает в силу с 1 января 2018 года. В широком смысле он расширяет территорию «убежища» для иммигрантов, проживающих в Калифорнии, без юридической документации. Также он запрещает государственным и местным агентствам, за исключением Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, принудительно задерживать и содержать их под стражей.