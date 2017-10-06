Губернатор Калифорнии провозгласил весь штат «убежищем» для мигрантов

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«Это неопределенные времена для многих калифорнийцев и их семей, - сказал губернатор. - Этот документ устанавливает баланс, который будет защищать общественную безопасность и приносить утешение тем семьям, которые сейчас живут в страхе каждый день».
Указ SB 54 вступает в силу с 1 января 2018 года. В широком смысле он расширяет территорию «убежища» для иммигрантов, проживающих в Калифорнии, без юридической документации. Также он запрещает государственным и местным агентствам, за исключением Калифорнийского департамента исправительных учреждений и реабилитации, принудительно задерживать и содержать их под стражей.
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