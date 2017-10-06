Во Флориде казнили смертника за убийство 1983 года

6 октября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

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Во Флориде привели в исполнение смертный приговор для заключенного, который был признан виновным в убийстве двух человек в 1983 году. Казнь проведена в четверг, 5 октября.Сообщается, что 57-летний Майкл Ламбрикс (Michael Lambrix) умер от смертельной инъекции в 10:10. в тюрьме штата Флорида в графстве Брэдфорд. Его последними словами стала молитва. Его смерть наступила через 5 минут после укола.Ламбрикс был вторым заключенным, казненным в штате, после того как в августе возобновили казни. До этого исполнение приговоров было приостановлено, поскольку метод был признан неконституционным. В ответ законодательное собрание штата приняло новый закон, требующий вынесения смертных приговоров единогласным мнением присяжных.Суд Флориды постановил, что дело Ламбрикса слишком старое, чтобы пересматривать его, апелляцию отклонили.Ламбрикс был признан виновным в убийстве Кларенса Мура и Алейши Брайанта в 1983 году после долгой вечеринки в маленьком городе Флориды. Друзья отправили в бар, затем продолжили попойку в трейлере. Ламбрикс сначала вызвал на улицу Мура, через 20 минут Брайанта. Четвертый человек в компании Фрэнсис Смит заявил, что после одежда Ламбрикса была покрыта кровью, и оба они закопали тела убитых.Ламбрикс свою вину не признал. Ламбрикс утверждал, что Мур убил Брайанта, и что он убил Мура только в целях самообороны.