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Во Флориде казнили смертника за убийство 1983 года


Во Флориде казнили смертника за убийство 1983 года
Фото: AmericaRU.com
Во Флориде привели в исполнение смертный приговор для заключенного, который был признан виновным в убийстве двух человек в 1983 году. Казнь проведена в четверг, 5 октября.

Сообщается, что 57-летний Майкл Ламбрикс (Michael Lambrix) умер от смертельной инъекции в 10:10. в тюрьме штата Флорида в графстве Брэдфорд. Его последними словами стала молитва. Его смерть наступила через 5 минут после укола.

Ламбрикс был вторым заключенным, казненным в штате, после того как в августе возобновили казни. До этого исполнение приговоров было приостановлено, поскольку метод был признан неконституционным. В ответ законодательное собрание штата приняло новый закон, требующий вынесения смертных приговоров единогласным мнением присяжных.
Суд Флориды постановил, что дело Ламбрикса слишком старое, чтобы пересматривать его, апелляцию отклонили.

Ламбрикс был признан виновным в убийстве Кларенса Мура и Алейши Брайанта в 1983 году после долгой вечеринки в маленьком городе Флориды. Друзья отправили в бар, затем продолжили попойку в трейлере. Ламбрикс сначала вызвал на улицу Мура, через 20 минут Брайанта. Четвертый человек в компании Фрэнсис Смит заявил, что после одежда Ламбрикса была покрыта кровью, и оба они закопали тела убитых.

Ламбрикс свою вину не признал. Ламбрикс утверждал, что Мур убил Брайанта, и что он убил Мура только в целях самообороны.
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