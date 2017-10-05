Майкл Пенс считает, что США будет лидером в освоении космоса

Фото: AmericaRU.com
«Wall Street Journal» опубликовал выступление Пенса в Национальном музее авиации и космоса, в котором он заявил, что Америка снова станет лидером в космосе. Пенс предложил новую программу по освоению Луны. По его мнению, с Луны начнется восхождение США в космической гонке, и Америка станет первой страной, которая потом высадится на Марсе.
Однако не все разделяют его взгляды, некоторые считают возвращение на Луну ошибкой и настаивают на сосредоточении усилий на высадке на Марс. Хотя у Пенса имеются и сторонники, которые видят Луну в качестве некоего трамплина. К тому же лунные проекты досягаемы в ближайшей перспективе.
Напомним, что на прошлой неделе НАСА и российское космическое агентство Роскосмос объявили о тесном и сотрудничестве, в том числе и по освоению Луны, в рамках программы «Deep Space Gateway».
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