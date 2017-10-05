«Боинг» разработает самолет на электричестве

Фото: AmericaRU.com
12-местный самолет Zunum Aero будет иметь аккумуляторные батареи и небольшой запас топлива для запасного двигателя. Первая модель будет способна покрыть 700 миль, что достаточно, чтобы переправить пассажиров из Бостона в Вашингтон или из Кремниевой Долины в Лос-Анджелес.
Новые достижения в области технологии батарей, впервые опробованные в автомобильной промышленности, позволяют устранит последствия выбросов во время сжигания топлива реактивных двигателей. Компании «Боинг» придется побороться с такими конкурентами как Airbus SE из Европы, при поддержке JetBlue Airways Corp. К слову, военные и НАСА начали присматриваться к возможности использования электросамолетов.
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