«Боинг» разработает самолет на электричестве

5 октября 2017 года, 20:08

Фото: AmericaRU.com

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В то время как производители автомобилей активно борются на рынке электромобилей, не отстают от них и производители самолетов. Компания «Боинг» планирует запустить гибридный электросамолет, срок эксплуатации которого составит пять лет.12-местный самолет Zunum Aero будет иметь аккумуляторные батареи и небольшой запас топлива для запасного двигателя. Первая модель будет способна покрыть 700 миль, что достаточно, чтобы переправить пассажиров из Бостона в Вашингтон или из Кремниевой Долины в Лос-Анджелес.Новые достижения в области технологии батарей, впервые опробованные в автомобильной промышленности, позволяют устранит последствия выбросов во время сжигания топлива реактивных двигателей. Компании «Боинг» придется побороться с такими конкурентами как Airbus SE из Европы, при поддержке JetBlue Airways Corp. К слову, военные и НАСА начали присматриваться к возможности использования электросамолетов.