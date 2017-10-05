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Главная страница → Раздел: В миреИрак заявил о разгроме ИГИЛ
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Ирак заявил о разгроме ИГИЛ


Ирак заявил о разгроме ИГИЛ
Фото: AmericaRU.com
Иракское правительство заявило в четверг, что военные силы Ирака окончательно разгромили ИГИЛ на территории страны после трех лет опустошительной войны, в ходе которой террористы держали под контролем треть иракской территории.

Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади (Haider al-Abadi) выступил на телевидение в Париже, где побывал с дружественным визитом. Он заявил, что последний оплот ИГИЛ в городе Хавиджа пал после освобождения города. По его словам, это победа не только Ирака, но и всего мира.

Взятие города Хавиджа было подтверждено представителями коалиции, которую возглавляет США. «Наши иракские партнеры мужественно и профессионально сразились против жестокого врага, защищая простых граждан на протяжении всей войны», - сказал генерал-лейтенант Пол Фанк (Paul Funk).

Хотя отдельные очаги сопротивления джихадистов остались, потеря игиловцами Хавиджи нанесло огромный урон боевикам в Ираке. Силы коалиции теперь смогут взять под контроль ряд важных объектов в долине реки Евфрат на границе с Сирией. К тому же это нанесло серьезный удар по боевому духу джихадистов.
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