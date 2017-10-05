Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:07 pm | Чикаго 2:07 pm | Сан-Франциско 12:07 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеРабота в ночную смену связана с повышенным риском ожирения
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Работа в ночную смену связана с повышенным риском ожирения


Работа в ночную смену связана с повышенным риском ожирения
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование, в ходе которого ученые проанализировали 28 опубликованных исследований, показало, что работа в ночную смену связана с 29-процентным увеличением риска ожирения или избыточного веса. Результаты были опубликованы в журнале «Obesity Reviews».

Ученые предполагают, что изменение рабочего графика, чтобы избежать длительного воздействия негативных последствий ночных смен, может помочь снизить риск развития ожирения. Кроме того, исследователи обнаружили, что для тех, кто работает по ночам, характерно ожирение по типу яблоко, когда большинство жира скапливается в брюшной полости. Постоянная работа в ночную смену демонстрировала более высокий риск ожирения, чем меняющиеся смены.

«В глобальном масштабе около 0,7 миллиарда человек работают в ночную смену. Наше исследование показало, что большая часть случаев ожирения и избыточного веса среди работников объясняется именно таким характером работы», - сказал старший автор исследования доктор Лап Ах Це (Lap Ah Tse).

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118055
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Квартиры - продам
продается прекрасная квартира во Флориде продается прекрасная квартира во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Квартиры - продам
квартира в Санни Айлс Бич квартира в Санни Айлс Бич
Раздел: Адвокаты
Опытный Адвокат в Нью Йорке Опытный Адвокат в Нью Йорке
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus