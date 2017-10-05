Работа в ночную смену связана с повышенным риском ожирения

5 октября 2017 года, 18:12

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование, в ходе которого ученые проанализировали 28 опубликованных исследований, показало, что работа в ночную смену связана с 29-процентным увеличением риска ожирения или избыточного веса. Результаты были опубликованы в журнале «Obesity Reviews».Ученые предполагают, что изменение рабочего графика, чтобы избежать длительного воздействия негативных последствий ночных смен, может помочь снизить риск развития ожирения. Кроме того, исследователи обнаружили, что для тех, кто работает по ночам, характерно ожирение по типу яблоко, когда большинство жира скапливается в брюшной полости. Постоянная работа в ночную смену демонстрировала более высокий риск ожирения, чем меняющиеся смены.«В глобальном масштабе около 0,7 миллиарда человек работают в ночную смену. Наше исследование показало, что большая часть случаев ожирения и избыточного веса среди работников объясняется именно таким характером работы», - сказал старший автор исследования доктор Лап Ах Це (Lap Ah Tse).