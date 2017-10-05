40 процентов всех случаев рака связаны с ожирением или избыточным весом

5 октября 2017 года, 17:50

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что пожилые люди старше 50 лет, страдающие ожирением или избыточным весом, имеют более высокий риск развития определенных видов рака.Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний и Национального института рака отметили, что 40 процентов всех случаев рака связаны с ожирением, что свидетельствует о том, что, если контролировать вес, то заболевание можно предотвратить. Их выводы особенно важны с учетом тревожных статистических данных по ожирению в Соединенных Штатах. Между 2013 и 2014 годами, двое из троих взрослых имели избыточный вес или страдали ожирением.Исследователи проанализировали видов рака, которые традиционно были связаны с избыточным весом и ожирением. К ним относятся: рак пищевода, молочной железы, колоректальный рак, рак эндометрия, рак желчного пузыря, желудка и рак кардиального отдела желудка.