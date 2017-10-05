Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:07 pm | Чикаго 2:07 pm | Сан-Франциско 12:07 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровье40 процентов всех случаев рака связаны с ожирением или избыточным весом
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

40 процентов всех случаев рака связаны с ожирением или избыточным весом


40 процентов всех случаев рака связаны с ожирением или избыточным весом
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что пожилые люди старше 50 лет, страдающие ожирением или избыточным весом, имеют более высокий риск развития определенных видов рака.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний и Национального института рака отметили, что 40 процентов всех случаев рака связаны с ожирением, что свидетельствует о том, что, если контролировать вес, то заболевание можно предотвратить. Их выводы особенно важны с учетом тревожных статистических данных по ожирению в Соединенных Штатах. Между 2013 и 2014 годами, двое из троих взрослых имели избыточный вес или страдали ожирением.

Исследователи проанализировали видов рака, которые традиционно были связаны с избыточным весом и ожирением. К ним относятся: рак пищевода, молочной железы, колоректальный рак, рак эндометрия, рак желчного пузыря, желудка и рак кардиального отдела желудка.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118053
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ). Ищу работу в Нью-Йорке, ( перспективный трейдер ).
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Барахолка
Распродажа хорошей мебели Распродажа хорошей мебели
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus