Жительницу Детройта приговорили к тюремному заключению за отказ вакцинировать ребенка

5 октября 2017 года, 17:24

Фото: AmericaRU.com

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Жительницу Детройта приговорили к 7 дням тюремного заключения за отказ от вакцинации ребенка.Ребекка Бредоу (Rebecca Bredow) предстала перед судом в среду утром. Окружной судья Окленда Карен Макдональд (Karen McDonald) вынесла приговор, опираясь на неуважение к суду. На прошлой неделе судья постановила, что мальчик должен быть вакцинирован в течение недели, но мать двоих детей заявила, что берет «полную ответственность» за свои действия, а прививки идут вразрез с ее убеждениями.В интервью с ABC News Бредоу сказала, что она лучше отправится в тюрьму, чем позволит своему 9-летнему сыну прививаться. «Я предпочла бы отправиться в тюрьму за то, что я верю», - заявила она, добавив, что считает решение о вакцинации ребенка «личным выбором». Кроме того, Бредоу отметил, что она не против прививок, но не в ее семье.