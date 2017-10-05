Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:07 pm | Чикаго 2:07 pm | Сан-Франциско 12:07 pm
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЖительницу Детройта приговорили к тюремному заключению за отказ вакцинировать ребенка
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Жительницу Детройта приговорили к тюремному заключению за отказ вакцинировать ребенка


Жительницу Детройта приговорили к тюремному заключению за отказ вакцинировать ребенка
Фото: AmericaRU.com
Жительницу Детройта приговорили к 7 дням тюремного заключения за отказ от вакцинации ребенка.

Ребекка Бредоу (Rebecca Bredow) предстала перед судом в среду утром. Окружной судья Окленда Карен Макдональд (Karen McDonald) вынесла приговор, опираясь на неуважение к суду. На прошлой неделе судья постановила, что мальчик должен быть вакцинирован в течение недели, но мать двоих детей заявила, что берет «полную ответственность» за свои действия, а прививки идут вразрез с ее убеждениями.

В интервью с ABC News Бредоу сказала, что она лучше отправится в тюрьму, чем позволит своему 9-летнему сыну прививаться. «Я предпочла бы отправиться в тюрьму за то, что я верю», - заявила она, добавив, что считает решение о вакцинации ребенка «личным выбором». Кроме того, Бредоу отметил, что она не против прививок, но не в ее семье.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118051
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
Помогу Найти Флип В Чикаго Помогу Найти Флип В Чикаго
Раздел: Квартиры - продам
Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500. Красивая Вилла не далеко от Нью-Йорка $589 500.
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502 Квартира в Санни Айлс, 18001 COLLINS AV # 1502
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus