В Атланте декриминализовали марихуану

5 октября 2017 года, 17:11

Фото: AmericaRU.com

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Городской совет Атланты единогласно проголосовал за декриминализацию марихуаны. Мэр города Касим Рид ( Kasim Reed) по этому поводу опубликовал ободряющий твит и поблагодарил всех ответственных за реформу по марихуане.Однако этот закон не легализирует, а только декриминализует марихуану. Лица, пойманные с наркотиком весом меньше одной унции, больше не будут заключены под стражу на шесть месяцев, и не будут платить штраф в тысячу долларов. Вместо этого штраф будет составлять всего лишь 75 долларов, других мер применяться не будет. Однако за пределами города к нарушителям будут применяться старые санкции.Один из членов городского совета Атланты Йоланда Адреан (Yolanda Adrean) сообщила: «Если вас арестует не полиция города, то вам придется туго». Другой советник, Кванза Холл (Kwanza Hall), сказал что «новый закон лишь малая часть того, за что он борется». Холла беспокоит вопрос расистского характера, связанного с каннабисом. По данным The Atlanta Journal-Constitution, 92 процента людей, которых арестовали за хранение марихуаны, являются афроамериканцами. Городской совет считает, что новый закон «поможет уменьшить неравенство».