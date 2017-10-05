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Главная страница → Раздел: ЭкономикаАмериканцы невольно проспонсировали ядерную программу Северной Кореи
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Американцы невольно проспонсировали ядерную программу Северной Кореи


Американцы невольно проспонсировали ядерную программу Северной Кореи
Фото: AmericaRU.com
Согласно исследованиям Associated Press, американские потребители, покупающие морепродукты в некоторых популярных магазинах, невольно помогли профинансировать экономику Северной Кореи.

Выявилось, что северокорейские рабочие работали в одной из провинций Китая, обрабатывая морепродукты, некоторые из которых оказались в американских магазинах. Работают северокорейцы фактически на правах рабов, получая 46 центов в час. Правительство КНДР забирает 70 процентов от их зарплат.

Северная Корея экспортирует десятки тысяч рабочих в ряд стран, в первую очередь это Россия и Китай, зарабатывая на этом от 200 до 500 миллионов долларов США в год. По мнению Associated Press, эти средства могут идти на финансирование ядерной программы.

Морепродукты, обработанные северокорейцами, попали в магазины США, Канады и Европы. В основном это филе лосося, крабовое мясо и кольца кальмаров, которые оказались, в том числе, и в магазинах Walmart. В августе президент Дональд Трамп подписал указ, который запрещает импорт продукции, произведенной северокорейскими рабочими.
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