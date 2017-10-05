В Африке убито трое «зеленых беретов»

Фото: AmericaRU.com
Ожидается, что раненные «зеленые береты» выживут, сообщил официальный представитель военных сил США для Fox News. У одного из раненых были «опасные для жизни» травмы, но оба бойца в стабильном состоянии.
Американский представитель рассказал, что отряд из восьми или десяти бойцов попали в засаду в 125 милях к северу от столицы Нигера Ниамей, недалеко от границы с Мали.
«Это был обычный патруль, в рамках обучения нигерийский военных сил, там не проводилось никаких спецопераций», - сказал чиновник.
На данный момент не известно, какая террористическая группировка совершила нападение. Кроме «Аль-Каиды» в этом регионе действуют группы, связанные с ИГИЛ. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс (Sarah Sanders ) сказала, что президент Дональд Трамп был проинформирован о случившемся.
Американские военные находятся в Нигере, чтобы обеспечить подготовку армии и защищать местное население от экстремистов. Нигер, бывшая французская колония, является одной из беднейших стран мира. В апреле Государственный Департамент призвал граждан США воздержаться от поездок в эту страну.
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