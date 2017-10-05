В Африке убито трое «зеленых беретов»

5 октября 2017 года, 16:03

Фото: AmericaRU.com

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Три солдата из спецназа армии США были убиты, попав засаду в Нигере. Еще двое получили ранения.Ожидается, что раненные «зеленые береты» выживут, сообщил официальный представитель военных сил США для Fox News. У одного из раненых были «опасные для жизни» травмы, но оба бойца в стабильном состоянии.Американский представитель рассказал, что отряд из восьми или десяти бойцов попали в засаду в 125 милях к северу от столицы Нигера Ниамей, недалеко от границы с Мали.«Это был обычный патруль, в рамках обучения нигерийский военных сил, там не проводилось никаких спецопераций», - сказал чиновник.На данный момент не известно, какая террористическая группировка совершила нападение. Кроме «Аль-Каиды» в этом регионе действуют группы, связанные с ИГИЛ. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс (Sarah Sanders ) сказала, что президент Дональд Трамп был проинформирован о случившемся.Американские военные находятся в Нигере, чтобы обеспечить подготовку армии и защищать местное население от экстремистов. Нигер, бывшая французская колония, является одной из беднейших стран мира. В апреле Государственный Департамент призвал граждан США воздержаться от поездок в эту страну.