Археологи говорят, что Санта мертв

5 октября 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118043

Турецкие археологи заявляют, что они обнаружили могилу святого Николая, также известного как Санта-Клаус.Эта новость имеет и хороший аспект – Санта оказался реальным. Плохая новость – он определенно мертв. Археологи на юге Турции обнаружили гробницу настоящего Святого Николая недалеко от Средиземного моря, под старой церковью, носящей его имя.Святитель Николай Мирский был известен своей щедростью и анонимными подарками. Люди полагали, что он вкладывал монеты в туфли всех, кто оставлял их для него в праздник 6 декабря. Говорится, он был монахом, который отдал свое наследство и помогал бедным и больным. Он также считается покровителем моряков и детей.