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Археологи говорят, что Санта мертв


Археологи говорят, что Санта мертв
Фото: AmericaRU.com
Турецкие археологи заявляют, что они обнаружили могилу святого Николая, также известного как Санта-Клаус.

Эта новость имеет и хороший аспект – Санта оказался реальным. Плохая новость – он определенно мертв. Археологи на юге Турции обнаружили гробницу настоящего Святого Николая недалеко от Средиземного моря, под старой церковью, носящей его имя.

Святитель Николай Мирский был известен своей щедростью и анонимными подарками. Люди полагали, что он вкладывал монеты в туфли всех, кто оставлял их для него в праздник 6 декабря. Говорится, он был монахом, который отдал свое наследство и помогал бедным и больным. Он также считается покровителем моряков и детей.
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