Новый эластичный хирургический клей закрывает раны за 60 секунд

Фото: AmericaRU.com
Высокая эластичность MeTro делает его идеальным для герметизации ран в тканях тела, которые постоянно расширяются и сужаются - например, легкие, сердце и артерии. Эти раны подвергаются риску повторного открытия. Материал также работает на внутренних ранах, которые часто находятся в труднодоступных местах и обычно нуждаются в установке скоб из-за жидкости тела, затрудняющей эффективность других герметиков.
MeTro устанавливается всего за 60 секунд после обработки ультрафиолетовым светом, а технология включает фермент, который можно модифицировать, чтобы определить, как долго держится герметик - от часов до нескольких месяцев, чтобы обеспечить достаточное время для заживления раны.
Жидкий или гельподобный материал быстро и успешно закрывает разрезы в артериях и легких грызунов и легких свиней без необходимости в швах и скобах. Результаты были опубликованы в Science Translational Medicine.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Ученые обнаружили связь между фторидом и снижением интеллекта →
- Воспаление головного мозга приводит к депрессии и суицидальным мыслям →
- Факторы, влияющие на высокое кровяное давление, отличаются в зависимости от пола →
- Черный чай поможет сбросить вес →
- Как фитнес может повлиять на риск рака молочной железы? →
- Один час физической активности в неделю поможет предотвратить депрессию →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118041
http://www.americaru.com/news/118041