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Новый эластичный хирургический клей закрывает раны за 60 секунд


Новый эластичный хирургический клей закрывает раны за 60 секунд
Фото: AmericaRU.com
Высокоэластичный и адгезивный хирургический клей, который быстро закрывает раны без необходимости в обычных швах, может полностью изменить эффективность хирургии. Биомедицинские инженеры из Сиднейского университета и Северо-восточного университета Бостона разработали клей MeTro, способный закрывать раны за минуту.

Высокая эластичность MeTro делает его идеальным для герметизации ран в тканях тела, которые постоянно расширяются и сужаются - например, легкие, сердце и артерии. Эти раны подвергаются риску повторного открытия. Материал также работает на внутренних ранах, которые часто находятся в труднодоступных местах и обычно нуждаются в установке скоб из-за жидкости тела, затрудняющей эффективность других герметиков.

MeTro устанавливается всего за 60 секунд после обработки ультрафиолетовым светом, а технология включает фермент, который можно модифицировать, чтобы определить, как долго держится герметик - от часов до нескольких месяцев, чтобы обеспечить достаточное время для заживления раны.

Жидкий или гельподобный материал быстро и успешно закрывает разрезы в артериях и легких грызунов и легких свиней без необходимости в швах и скобах. Результаты были опубликованы в Science Translational Medicine.
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