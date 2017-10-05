Новый эластичный хирургический клей закрывает раны за 60 секунд

5 октября 2017 года, 14:25

Фото: AmericaRU.com

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Высокоэластичный и адгезивный хирургический клей, который быстро закрывает раны без необходимости в обычных швах, может полностью изменить эффективность хирургии. Биомедицинские инженеры из Сиднейского университета и Северо-восточного университета Бостона разработали клей MeTro, способный закрывать раны за минуту.Высокая эластичность MeTro делает его идеальным для герметизации ран в тканях тела, которые постоянно расширяются и сужаются - например, легкие, сердце и артерии. Эти раны подвергаются риску повторного открытия. Материал также работает на внутренних ранах, которые часто находятся в труднодоступных местах и обычно нуждаются в установке скоб из-за жидкости тела, затрудняющей эффективность других герметиков.MeTro устанавливается всего за 60 секунд после обработки ультрафиолетовым светом, а технология включает фермент, который можно модифицировать, чтобы определить, как долго держится герметик - от часов до нескольких месяцев, чтобы обеспечить достаточное время для заживления раны.Жидкий или гельподобный материал быстро и успешно закрывает разрезы в артериях и легких грызунов и легких свиней без необходимости в швах и скобах. Результаты были опубликованы в Science Translational Medicine.