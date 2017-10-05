NASA находит пять пар гигантских черных дыр

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Ученые обнаружили двойные сверхмассивные черные дыры, присутствующие в ядрах галактик. Эти объекты могут помочь астрономам лучше понять, как растут гигантские черные дыры и выбрасывают сильнейшие сигналы гравитационных волн в космосе.
Согласно новым исследованиям, пять пар сверхмассивных черных дыр обладают массой, эквивалентной миллионам Солнц. Столкновение двух галактик с последующим их слиянием привело к образованию этих пар сверхмассивных черных дыр, которые близки друг к другу.
«Астрономы находят одиночные сверхмассивные черные дыры во всей Вселенной, - говорит Шобита Сатьяпал из университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, штат Вирджиния. – И хотя мы знаем, как они растут и взаимодействуют, мы крайне редко находит двойные сверхмассивные черные дыры.
Окончательное слияние двойных сверхмассивных черных дыр за сотни миллионов лет создало бы еще большую черную дыру, считают эксперты. Этот процесс произведет удивительное количество энергии, когда часть массы преобразуется в гравитационные волны.
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