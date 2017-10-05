Ученые получили новую теорию происхождения мегаструктуры у далекой звезды

5 октября 2017 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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Еще одна теория объясняет тайну мегаструктуры у звезды Табби – гораздо более правдоподобно, чем предыдущие эксцентричные теории инопланетной цивилизации. Новое исследование NASA и бельгийской обсерватории AstroLAB IRIS предполагает, что странную структуру у звезды можно объяснить «неравномерным облаком пыли».Звезда Табби также известна как KIC 8462852. Ее наблюдают с 1890 года, но в сентябре 2015 года доктор Табета Бояджян (Tabetha Boyajian), ранее из Йельского университета, теперь штата Луизиана, опубликовала статью о необычном искривлении света у этого солнца. Звезда Табби, которую назвали в честь ученой, показывает серию необычных фотометрических «провалов», которые подтверждают, что вокруг звезды присутствует материя в виде гигантских накоплений или структуры.Многие искатели «чужих» сразу же приписали разумное происхождение этой структуре – что это продукт деятельности инопланетян. Были и другие, более правдоподобные теории. Планета с неравномерными, шаткими кольцами рядом с звездой также могла бы создать аналогичный эффект. Новое исследование показало, что в инфракрасном свете, исходящем от звезды Табби, меньше света, чем в его ультрафиолетовом спектре.«Это в значительной степени исключает теорию чужой мегаструктуры, поскольку это не может объяснить это, - говорит Хуан Мэн из университета Аризоны. - Мы подозреваем, что вокруг звезды есть облако пыли, вращающееся с 700-дневным орбитальным периодом».