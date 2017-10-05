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В День благодарения 50 американских крупных магазинов будут закрыты


В День благодарения 50 американских крупных магазинов будут закрыты
Фото: AmericaRU.com
Черная пятница, популярный торговый день после Дня благодарения, в последние годы начинается все раньше. Однако далеко не все крупные американские торговые точки не хотят работать в праздник. В этом году более 50 магазинов сделают выходной в День благодарения.

Многие американцы считают, что магазины должны быть закрыты в День благодарения, чтобы позволить сотрудникам провести время со своими близкими. BestBlackFriday.com составил список розничных торговцев, которые будут закрыты в праздник.

Среди «отдыхающих» указаны модные магазины (включая Н&М), точки по продаже электроники, спортивные и мебельные магазины, точки по продаже книг и музыкальных инструментов, а также многие другие. В список попали такие известные сети, как Costco, Crate and Barrel, Hobby Lobby, IKEA, Lowe’s и другие.
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