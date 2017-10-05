В День благодарения 50 американских крупных магазинов будут закрыты

5 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Черная пятница, популярный торговый день после Дня благодарения, в последние годы начинается все раньше. Однако далеко не все крупные американские торговые точки не хотят работать в праздник. В этом году более 50 магазинов сделают выходной в День благодарения.Многие американцы считают, что магазины должны быть закрыты в День благодарения, чтобы позволить сотрудникам провести время со своими близкими. BestBlackFriday.com составил список розничных торговцев, которые будут закрыты в праздник.Среди «отдыхающих» указаны модные магазины (включая Н&М), точки по продаже электроники, спортивные и мебельные магазины, точки по продаже книг и музыкальных инструментов, а также многие другие. В список попали такие известные сети, как Costco, Crate and Barrel, Hobby Lobby, IKEA, Lowe’s и другие.