В День благодарения 50 американских крупных магазинов будут закрыты

Фото: AmericaRU.com
Многие американцы считают, что магазины должны быть закрыты в День благодарения, чтобы позволить сотрудникам провести время со своими близкими. BestBlackFriday.com составил список розничных торговцев, которые будут закрыты в праздник.
Среди «отдыхающих» указаны модные магазины (включая Н&М), точки по продаже электроники, спортивные и мебельные магазины, точки по продаже книг и музыкальных инструментов, а также многие другие. В список попали такие известные сети, как Costco, Crate and Barrel, Hobby Lobby, IKEA, Lowe’s и другие.
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