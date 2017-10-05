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Главная страница → Раздел: ЭкономикаПекарня в Массачусетсе включила любовь в список ингредиентов гранолы
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Пекарня в Массачусетсе включила «любовь» в список ингредиентов гранолы


Пекарня в Массачусетсе включила любовь в список ингредиентов гранолы
Фото: AmericaRU.com
Администрация США по контролю за продуктами и лекарствами во вторник выпустила предупреждение в адрес хлебопекарни Nashoba Brook из Западного Конкорда, штат Массачусетс, о нарушении правил. Пекарня назвала «любовь» одним из ингредиентов гранолы, и это стало нарушением правил FDA.

«Любовь» не является обычным ингредиентом или включенным в состав материалом, заявляют представители администрации. Главный исполнительный директор Nashoba Джон Гейтс (John Gates) отметил, что включил любовь в состав гранолы, потому что «просто так чувствовал бы себя Джордж Оруэлл».

«Люди спрашивают нас, что делает нашу гранолу настолько хорошей. Приятно, когда пекарня может сказать, что включает в продукт любовь. Подобные ситуации, когда правительство говорит вам, вы не можете перечислить «любовь» как ингредиент, потому что это обман покупателей, просто глупость», - считает Гейтс.

Nashoba продает свои продукты примерно в 120 магазинах, в основном, в Массачусетсе и Нью-Хэмпшире. Компания, которая находится в бизнесе 20 лет, имеет 75 сотрудников, уровень продаж составляет около 5 миллионов долларов.
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