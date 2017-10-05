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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесБрук Шилдс вспомнила, как Трамп звал ее на свидание
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Брук Шилдс вспомнила, как Трамп звал ее на свидание


Брук Шилдс вспомнила, как Трамп звал ее на свидание
Фото: AmericaRU.com
Голливудская актриса и модель Брук Шилдс (Brooke Shields) вспомнила, как некогда будущий Президент США Дональд Трамп звал ее куда-нибудь сходить вместе. В то время он не был женат.

Брук Шилдс поделилась рассказом о том, как была объектом ухаживаний Трампа. Телеведущая программы Watch What Happens Live Кэндис Берген нашла старое фото Шилдс с Трампом, и актрисе пришлось признаться, что будущий Президент оказывал ей знаки внимания.

Он пытался уговорить ее когда-то, в 1999 году, после того, как он развелся с Марлой Кленс, сходить с ним на свидание. «Я думаю, что мы должны встретиться, потому что ты - любимица Америки, а я - богатый человек Америки, и людям это понравится», - так сказал Трамп, заявила Брук Шилдс.
Актриса тогда отказалась, поскольку у нее уже был бойфренд.
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