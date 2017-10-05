Брук Шилдс вспомнила, как Трамп звал ее на свидание

Фото: AmericaRU.com
Брук Шилдс поделилась рассказом о том, как была объектом ухаживаний Трампа. Телеведущая программы Watch What Happens Live Кэндис Берген нашла старое фото Шилдс с Трампом, и актрисе пришлось признаться, что будущий Президент оказывал ей знаки внимания.
Он пытался уговорить ее когда-то, в 1999 году, после того, как он развелся с Марлой Кленс, сходить с ним на свидание. «Я думаю, что мы должны встретиться, потому что ты - любимица Америки, а я - богатый человек Америки, и людям это понравится», - так сказал Трамп, заявила Брук Шилдс.
Актриса тогда отказалась, поскольку у нее уже был бойфренд.
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