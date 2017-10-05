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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесАктер Макр Сэллинг из Лузеров признал вину в деле о детской порнографии
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Актер Макр Сэллинг из «Лузеров» признал вину в деле о детской порнографии


Актер Макр Сэллинг из Лузеров признал вину в деле о детской порнографии
Фото: AmericaRU.com
Звезда сериала «Лузеры» Марк Сэллинг (Mark Salling) заключил с властями соглашение о признании вины в деле о детской порнографии.

Согласно судебным документам, ответчик планирует признать себя виновным в хранении детской порнографии с участием несовершеннолетний подростков. Сэллинг получит от 4 до 7 лет тюрьмы и будет оставаться под надзором в течение 20 лет. Также его обяжут выплатить компенсацию каждой жертве, которая этого потребует.

Соглашение о признании вины все еще должно быть принято судьей. Суд назначен на 17 октября. Еще в мае 2016 года актера из «Лузеров» обвинили в федеральном преступлении – покупке и хранении детского порно.

«Те, кто скачивает и хранит детскую порнографию, создает рынок, и еще большему количеству детей причиняют вред, - заявила прокурор США Эйлин Деккер. - Юным жертвам наносят вред каждый раз, когда создается изображение, каждый раз, когда оно распространяется и просматривается».

После обвинительного акта Марк Сэллинг был уволен из своей предстоящего мини-сериала «Боги и тайны».
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