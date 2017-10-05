Замужняя учительница из Мэна 14 раз насиловала ученика, который пытался покончить с собой

5 октября 2017 года, 10:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118027

Замужняя учительница школы из штата Мэн Джилл Ламонтайн (Jill Lamontagne) получила 14 обвинений в сексуальном нападении на ученика, который пытался совершить самоубийство.Сообщается, что 29-летняя учительница предстанет перед судом округа Йорк 22 декабря за грубое сексуальное насилие, домогательства и злоупотребление властью в отношении несовершеннолетнего. «Обвинительный акт стал кульминацией расследования отношений Ламонтайн с несовершеннолетним учеником, когда она работала учителем в школе», - заявил начальник полиции Кеннебанка Майкл Наджент.Ламонтайн имела сексуальные контакты с 17-летним учеником, который посещал ее уроки в средней школе. По заявлению матери школьника, о происходящем стало известно, когда мальчик попытался покончить с собой и был доставлен в больницу. По его словам, учительница заставляла его заниматься с ней сексом «много раз – в классе, у нее дома и в машине». При этом подросток отметил, что «любит ее».Ламонтайн замужем, у нее есть дети.