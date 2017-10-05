Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:36 am | Чикаго 3:36 am | Сан-Франциско 1:36 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыЗамужняя учительница из Мэна 14 раз насиловала ученика, который пытался покончить с собой
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Замужняя учительница из Мэна 14 раз насиловала ученика, который пытался покончить с собой


Замужняя учительница из Мэна 14 раз насиловала ученика, который пытался покончить с собой
Фото: AmericaRU.com
Замужняя учительница школы из штата Мэн Джилл Ламонтайн (Jill Lamontagne) получила 14 обвинений в сексуальном нападении на ученика, который пытался совершить самоубийство.

Сообщается, что 29-летняя учительница предстанет перед судом округа Йорк 22 декабря за грубое сексуальное насилие, домогательства и злоупотребление властью в отношении несовершеннолетнего. «Обвинительный акт стал кульминацией расследования отношений Ламонтайн с несовершеннолетним учеником, когда она работала учителем в школе», - заявил начальник полиции Кеннебанка Майкл Наджент.

Ламонтайн имела сексуальные контакты с 17-летним учеником, который посещал ее уроки в средней школе. По заявлению матери школьника, о происходящем стало известно, когда мальчик попытался покончить с собой и был доставлен в больницу. По его словам, учительница заставляла его заниматься с ней сексом «много раз – в классе, у нее дома и в машине». При этом подросток отметил, что «любит ее».

Ламонтайн замужем, у нее есть дети.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118027
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на океан продается квартира с видом на океан
Раздел: Автомобили
Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008 Mercedes ML-350 отличное состояние CARFAX 2008
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus