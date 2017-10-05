Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:36 am | Чикаго 3:36 am | Сан-Франциско 1:36 am
Главная страница → Раздел: ПолитикаВ 2012 году Иванку Трамп едва не обвинили в мошенничестве
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В 2012 году Иванку Трамп едва не обвинили в мошенничестве


В 2012 году Иванку Трамп едва не обвинили в мошенничестве
Фото: AmericaRU.com
В 2012 году дочь Президента США Иванку Трамп (Ivanka Trump), ныне советника Белого дома, едва не обвинили в мошенничестве. Она была близка к тому, что ее будут судить за то, что она ввела в заблуждение потенциальных покупателей Trump SoHo.

Исследование ProPublica показало, что обвинители в Манхэттенской окружной прокуратуре провели около двух лет, строя дело против двух детей Трампа. Дела включали электронные письма, показывающие, что Трампы знали, что они используют завышенные цифры для привлечения потенциальных покупателей к продаже помещений в кондоминимуме и гостинице.

«Они знали, что это неправильно, - сказал один из источников ProPublica. - Нет сомнений в том, что они знали, одобряли и намеренно раздували цифры, чтобы увеличить продажи».

Дело исчезло после того, как личный адвокат Трампов Марк Касовиц встретился с прокурором округа Манхэттен Сайрусом Вэнсом-младшим и убедил его отказаться от расследования. Спустя три месяца после встречи Вэнс отказался от дела. В том же году Касовиц пожертвовал 50 000 долларов на кампанию Вэнса, которое тот пообещал вернуть.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118025
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Животные
экзотические саванны f1 и сервала котята доступные экзотические саванны f1 и сервала котята доступные
Раздел: Квартиры - сдам
Дизайнерские апартаменты в центре Майами Дизайнерские апартаменты в центре Майами
Раздел: Медицина
Русская аптека онлайн в Америке Русская аптека онлайн в Америке
Раздел: Требуются
В салон красоты требуются стилисты В салон красоты требуются стилисты
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus