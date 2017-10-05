В 2012 году Иванку Трамп едва не обвинили в мошенничестве

Фото: AmericaRU.com
Исследование ProPublica показало, что обвинители в Манхэттенской окружной прокуратуре провели около двух лет, строя дело против двух детей Трампа. Дела включали электронные письма, показывающие, что Трампы знали, что они используют завышенные цифры для привлечения потенциальных покупателей к продаже помещений в кондоминимуме и гостинице.
«Они знали, что это неправильно, - сказал один из источников ProPublica. - Нет сомнений в том, что они знали, одобряли и намеренно раздували цифры, чтобы увеличить продажи».
Дело исчезло после того, как личный адвокат Трампов Марк Касовиц встретился с прокурором округа Манхэттен Сайрусом Вэнсом-младшим и убедил его отказаться от расследования. Спустя три месяца после встречи Вэнс отказался от дела. В том же году Касовиц пожертвовал 50 000 долларов на кампанию Вэнса, которое тот пообещал вернуть.
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