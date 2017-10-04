Барак Обама сорвал выступление жены, чтобы поздравить ее с юбилеем

Фото: AmericaRU.com
Мишель Обама была в центре внимания на Пенсильванской конференции для женщин, отвечая на многочисленные вопросы, когда видео с речью Барака Обамы прервало и ошеломило бывшую первую леди.
«Хей, дорогая, - начал экс-президент. – Послушай, я знаю, ты там со всеми этими важными женщинами в Пенсильвании… но мне пришлось сорвать это встречу, потому что мы женаты 25 лет».
В двухминутном ролике Барак Обама пропел дифирамбы своей жене, назвав ее «святой, прекрасной и терпеливой».
«Ты не только была экстраординарной половинкой, не только отличным другом, но и тем, кто заставлял меня смеяться, когда было грустно… думаю, ты будешь прекрасным примером для наших дочерей и для всей страны», - сказал он.
Ролик вызвал бурю оваций, аплодисментов и смеха, от чего Мишель Обама покраснела.
Во вторник супруги отпраздновали свое 25-летие. Мишель Обама опубликовала свое юбилейное поздравление мужу на своей странице в Instagram, собрав два миллиона лайков и 40 тысяч комментариев.
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