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Главная страница → Раздел: События/СкандалыБарак Обама сорвал выступление жены, чтобы поздравить ее с юбилеем
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Барак Обама сорвал выступление жены, чтобы поздравить ее с юбилеем


Барак Обама сорвал выступление жены, чтобы поздравить ее с юбилеем
Фото: AmericaRU.com
Экс-президент Барак Обама (Barack Obama) прервал выступление Мишель Обамы (Michelle Obama) на конференции, чтобы поздравить супругу с 25-й годовщиной их свадьбы.

Мишель Обама была в центре внимания на Пенсильванской конференции для женщин, отвечая на многочисленные вопросы, когда видео с речью Барака Обамы прервало и ошеломило бывшую первую леди.

«Хей, дорогая, - начал экс-президент. – Послушай, я знаю, ты там со всеми этими важными женщинами в Пенсильвании… но мне пришлось сорвать это встречу, потому что мы женаты 25 лет».

В двухминутном ролике Барак Обама пропел дифирамбы своей жене, назвав ее «святой, прекрасной и терпеливой».

«Ты не только была экстраординарной половинкой, не только отличным другом, но и тем, кто заставлял меня смеяться, когда было грустно… думаю, ты будешь прекрасным примером для наших дочерей и для всей страны», - сказал он.

Ролик вызвал бурю оваций, аплодисментов и смеха, от чего Мишель Обама покраснела.

Во вторник супруги отпраздновали свое 25-летие. Мишель Обама опубликовала свое юбилейное поздравление мужу на своей странице в Instagram, собрав два миллиона лайков и 40 тысяч комментариев.
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