Путин считает военные действия против Северной Кореи неэффективными

Фото: AmericaRU.com
Выступая на энергетическом форуме в Москве, Путин сказал, что категорически против удара по КНДР, который обещал Дональд Трамп вместо дипломатических и экономических стимулов.
«Давайте совсем уж прямо скажем: можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет ли он цели? Неизвестно. Потому что, наверняка, никто не знает, где и что есть. На сто процентов никто не знает — это закрытая страна», - сказал президент России.
Также Путин заверил, что у России гораздо больше причин беспокоится о ракетной программе Пхеньяна, чем у кого бы то ни было, так как ближайший ракетный полигон Северной Кореи всего в 200 километрах от российской границы.
Также он призвал все стороны к дипломатическому решению проблемы, осудив санкции и назвав их бессмысленными. По словам Путина, в России работает 40 тысяч граждан Северной Кореи.
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