Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:33 pm | Чикаго 3:33 pm | Сан-Франциско 1:33 pm
Главная страница → Раздел: В миреПутин считает военные действия против Северной Кореи неэффективными
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Путин считает военные действия против Северной Кореи неэффективными


Путин считает военные действия против Северной Кореи неэффективными
Фото: AmericaRU.com
В среду президент России Владимир Путин заявил, что не считает военный удар по Северной Корее, направленный на уничтожение ядерно-ракетной программы, эффективным. По его мнению, у Пхеньяна могут быть засекреченные объекты, о которых никто не знает.

Выступая на энергетическом форуме в Москве, Путин сказал, что категорически против удара по КНДР, который обещал Дональд Трамп вместо дипломатических и экономических стимулов.

«Давайте совсем уж прямо скажем: можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет ли он цели? Неизвестно. Потому что, наверняка, никто не знает, где и что есть. На сто процентов никто не знает — это закрытая страна», - сказал президент России.

Также Путин заверил, что у России гораздо больше причин беспокоится о ракетной программе Пхеньяна, чем у кого бы то ни было, так как ближайший ракетный полигон Северной Кореи всего в 200 километрах от российской границы.

Также он призвал все стороны к дипломатическому решению проблемы, осудив санкции и назвав их бессмысленными. По словам Путина, в России работает 40 тысяч граждан Северной Кореи.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/118021
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Квартиры - сдам
40$ - Экономьте с нами 40$ - Экономьте с нами
Раздел: Услуги
Handyman Handyman
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Квартиры - продам
Low Maintenance 1br Condo Park Slope Low Maintenance 1br Condo Park Slope
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном жилом комплексе квартира в современном жилом комплексе
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus