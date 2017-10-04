Отец бросил истекающего кровью ребенка на дороге, убегая от полиции

Фото: AmericaRU.com
По сообщению полиции, подозреваемый, 27-летний Кристофер Кун (Christopher Kuhn) из Гамильтона, штат Нью-Джерси, пытался уйти от преследования на золотистом джипе, совершив кражу в магазине Walmart на сумму 228 долларов. Выехав на красный свет, он протаранил два автомобиля, а мальчика, который был в машине, выбросило на проезжую часть. Сотрудникам полиции пришлось разделиться, часть из них занялась мальчиком, а часть продолжила преследование. Ребенка отвезли в больницу, где объявили мертвым. Во время аварии больше никто не пострадал.
Согласно данным свидетелей, ребенок был на заднем сидении, но Кун не озаботился посадить мальчика в детское кресло, хотя в автомобиле оно присутствовало.
Кун обвиняется в убийстве третьей степени, в дорожном убийстве, угрозе благополучия детей и шести других преступлениях. В настоящее время он удерживается под стражей с залогом в размере 5 миллионов долларов.
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