Ученые обнаружили связь между фторидом и снижением интеллекта

4 октября 2017 года, 18:26

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что фторид оказывает негативное влияние на интеллект ребенка, находящегося еще в утробе матери, в будущем.Ученые проанализировали данные анализов мочи беременных женщин, а затем сравнили их с результатами когнитивных тестов их детей, когда те доросли до подросткового возраста. Специалисты Университета Торонто в Канаде обнаружили связь между высокими уровнями фторида в моче матерей и более низкими оценками по когнитивным тестам.«Это головоломка. Нам нужно провести еще эксперимент, чтобы определить природу влияния», - отметил автор исследования Мортеза Башаш. Предыдущие исследования на мышах показали, что фторид может повлиять на познавательные способности и поведение, а китайские ученые определили, что ухудшение интеллекта зависит от воздействия высоких уровней фторида в воде.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Environmental Health Perspectives».