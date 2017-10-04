Ученые обнаружили связь между фторидом и снижением интеллекта

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Ученые проанализировали данные анализов мочи беременных женщин, а затем сравнили их с результатами когнитивных тестов их детей, когда те доросли до подросткового возраста. Специалисты Университета Торонто в Канаде обнаружили связь между высокими уровнями фторида в моче матерей и более низкими оценками по когнитивным тестам.
«Это головоломка. Нам нужно провести еще эксперимент, чтобы определить природу влияния», - отметил автор исследования Мортеза Башаш. Предыдущие исследования на мышах показали, что фторид может повлиять на познавательные способности и поведение, а китайские ученые определили, что ухудшение интеллекта зависит от воздействия высоких уровней фторида в воде.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Environmental Health Perspectives».
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