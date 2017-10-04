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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеВоспаление головного мозга приводит к депрессии и суицидальным мыслям
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Воспаление головного мозга приводит к депрессии и суицидальным мыслям


Воспаление головного мозга приводит к депрессии и суицидальным мыслям
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что у людей с тяжелым депрессивным расстройством, особенно у тех, кого посещают суицидальные мысли, увеличены уровни транслокаторного белка, маркера воспаления микроглии.

Специалисты Университета Манчестера в Великобритании обнаружили значительно более высокие уровни транслокаторного белка в передней коре головного мозга у пациентов с тяжелым депрессивным расстройством. «Свидетельство связи между депрессией и воспалением довольно убедительно, и есть также доказательства корреляции суицидальных мыслей и воспаления при всех психических расстройствах. Если мы сможем больше узнать об этом взаимодействии, то это поможет привести к более эффективной профилактике или лечению депрессии», - сказал ведущий исследователь Питер Тэлбот (Peter Talbot).

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Biological Psychiatry».
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