Факторы, влияющие на высокое кровяное давление, отличаются в зависимости от пола

4 октября 2017 года, 17:49

Фото: AmericaRU.com

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Факторы, которые влияют на высокое кровяное давление в среднем возрасте у мужчин и женщин, отличаются. Ученые предполагают, что методы лечения гипертонии, основанные на гендерных различиях, могут оказаться полезными.Увеличение любого из трех факторов риска развития высокого кровяного давления – частота сердечных сокращений, систолический объем крови и общее периферическое сосудистое сопротивление - может привести к увеличению артериального давления. «Ключевым выводом из этого исследования является то, что для женщин молодого и среднего возраста систолический объем крови был основным детерминантом артериального давления, тогда как у мужчин это общее периферическое сосудистое сопротивление», - говорит автор исследования Катриона Сим (Catriona Syme).Результаты исследования были представлены на встрече Американской ассоциации кардиологов.