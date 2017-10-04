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Факторы, влияющие на высокое кровяное давление, отличаются в зависимости от пола


Факторы, влияющие на высокое кровяное давление, отличаются в зависимости от пола
Фото: AmericaRU.com
Факторы, которые влияют на высокое кровяное давление в среднем возрасте у мужчин и женщин, отличаются. Ученые предполагают, что методы лечения гипертонии, основанные на гендерных различиях, могут оказаться полезными.

Увеличение любого из трех факторов риска развития высокого кровяного давления – частота сердечных сокращений, систолический объем крови и общее периферическое сосудистое сопротивление - может привести к увеличению артериального давления. «Ключевым выводом из этого исследования является то, что для женщин молодого и среднего возраста систолический объем крови был основным детерминантом артериального давления, тогда как у мужчин это общее периферическое сосудистое сопротивление», - говорит автор исследования Катриона Сим (Catriona Syme).

Результаты исследования были представлены на встрече Американской ассоциации кардиологов.
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