Что мы знаем о Всемирном дне животных? Несколько фактов

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Вот несколько фактов о происхождении и истории ежегодного мероприятия, которое спонсируется организацией Nature Watch Foundation.
• Идея празднования Всемирного дня животных была впервые предложена немецким публицистом и активистом по защите животных Генрихом Циммерманом (Heinrich Zimmermann), который также был издателем журнала «Mensch und Hund» («Человек и собака»).
• Циммерман хотел, чтобы день отмечался 4 октября, что совпадает с праздником святого Франциска Ассизского, который считается святым покровителем экологии, включая животных.
• Его предложение о проведении Всемирного дня животных было единодушно принято в мае 1931 года в качестве резолюции на съезде мировых организаций по защите животных во Флоренции, Италия.
• Первый Всемирный день животных состоялся 24 марта 1925 года, во дворце спорта в Берлине, так как 4 октября не смогли найти место, которое вместило большое количество участников.
Известные люди из всех слоев общества поделились некоторыми памятными цитатами о важности благосостояния животных. Вот компиляция лучших из них:
• «Не навредить нашим смиренным братьям (животным) - наша первая обязанность перед ними, но останавливаться на этом недостаточно. У нас есть более высокая миссия - служить им, когда они этого требуют ...», - Святой Франциск Ассизский.
• «Если человек стремится к праведной жизни, его первый шаг – воздержаться от причинения вреда животным», - немецкий физик Альберт Эйнштейн.
• «На мой взгляд, жизнь ягненка не менее драгоценна, чем жизнь человека. Чем беспомощнее существо, тем больше оно имеет право на защиту человека от жестокости человека», - Махатма Ганди.
• «Я сторонник прав животных, а также прав человека. Это путь самодостаточного человека», - бывший президент США Авраам Линкольн.
• «В каких бы книгах ни было написано то, что не грех убивать животных, в сердцах всех нас написано яснее, чем в книгах, что животное надо жалеть так же, как и человека, и мы все знаем это, если не заглушаем в себе совести», - русский классик Лев Толстой.
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