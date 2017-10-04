Пара из Мичигана держала женщину-инвалида в сексуальном рабстве

4 октября 2017 года, 16:45

Фото: AmericaRU.com

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Пара из штата Мичиган обвиняется в торговле людьми. Полиция выявила, что пара заставляла 29-летнюю женщину с ограниченными возможностями жить в сарае и предоставлять сексуальные услуги онлайн.30-летняя Мисти Джордж (Misty George) и 38-летний Майкл Уэлч (Michael Welch) заперли женщину за неуплату арендной платы в сарай и запретили пользоваться туалетом или душем, а позже заставили рекламировать сексуальные услуги через Интернет.Вскоре об этом узнал окружной шериф Макамба, после обращения в полицию родственников жертвы. Сержант Рене Якс (Renee Yax) сообщила: «Все это происходило в течение двух месяцев, включая проживание в доме».Власти заявили, что 29-летняя женщина имела проблемы психического и физиологического свойства как «человек с особыми потребностями».«Вместо того, чтобы обеспечивать ей особые потребности, Джордж и Уэлч взяли за это деньги, но заставили ее жить в сарае, чтобы она подрабатывала онлайн-проституткой», - сказал окружной прокурор Эрик Смит (Eric Smith). Также он сообщил, что шериф и прокуратура намерены привнести «определенную справедливость» и предоставить женщине поддержку и лечение, в которых она нуждается.