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Пара из Мичигана держала женщину-инвалида в сексуальном рабстве


Пара из Мичигана держала женщину-инвалида в сексуальном рабстве
Фото: AmericaRU.com
Пара из штата Мичиган обвиняется в торговле людьми. Полиция выявила, что пара заставляла 29-летнюю женщину с ограниченными возможностями жить в сарае и предоставлять сексуальные услуги онлайн.

30-летняя Мисти Джордж (Misty George) и 38-летний Майкл Уэлч (Michael Welch) заперли женщину за неуплату арендной платы в сарай и запретили пользоваться туалетом или душем, а позже заставили рекламировать сексуальные услуги через Интернет.

Вскоре об этом узнал окружной шериф Макамба, после обращения в полицию родственников жертвы. Сержант Рене Якс (Renee Yax) сообщила: «Все это происходило в течение двух месяцев, включая проживание в доме».

Власти заявили, что 29-летняя женщина имела проблемы психического и физиологического свойства как «человек с особыми потребностями».

«Вместо того, чтобы обеспечивать ей особые потребности, Джордж и Уэлч взяли за это деньги, но заставили ее жить в сарае, чтобы она подрабатывала онлайн-проституткой», - сказал окружной прокурор Эрик Смит (Eric Smith). Также он сообщил, что шериф и прокуратура намерены привнести «определенную справедливость» и предоставить женщине поддержку и лечение, в которых она нуждается.
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