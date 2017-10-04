Человек сразился с семиметровым питоном

4 октября 2017 года, 16:05

Фото: AmericaRU.com

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В Индонезии мужчине пришлось сразиться с огромным питоном, когда он с другими местными жителями пытался убрать рептилию с дороги в районе Индрагири-Хулу-Ридженси в провинции Риау.37-летний Роберт Набабан (Robert Nababan), местный житель района, работавший охранником на плантации пальмового масла, возвращался с работы домой на своем авто, когда увидел, как местные жители пытаются убрать огромную рептилию с дороги, и решил им помочь. Внезапно 23-футовый (7 метров) питон атаковал Набабана, вцепившись зубами в руку и попытавшись обвить его для удушения. После тяжелой схватки Набабану удалось убить питона, но победа ему обошлась недешево – вся левая рука была разодрана, и мужчину срочно доставили в ближайшую больницу.Убитую змею растянули между деревьями, как веревку для белья, чтобы продемонстрировать окружающим невероятную возможность победы человека над чудовищем голыми руками. Нападения питонов нередки в Индонезии. Недавно в марте пропал сборщик пальмового масла Акбар Салубиро (Akbar Salubiro), которого позже нашли в теле пойманного питона с раздувшимся брюхом. Когда питона разрезали, то увидели, что тело Салубиро еще не успело перевариться, но, конечно же, человек был уже мертв. Согласно данным специалистов, питоны сначала удушают жертву, обвиваясь кольцами, и только потом заглатывают. Они часто охотятся на приматов, но иногда могут напасть на человека.