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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеЧерный чай поможет сбросить вес
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Черный чай поможет сбросить вес


Черный чай поможет сбросить вес
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование доказывает, что не только зеленый, но и черный чай может помочь сбросить лишние килограммы.

Исследователи говорят, что черный чай может быть так же полезен, как зеленый, в предотвращении ожирения и улучшении здоровья. Полученные данные показали, что химические вещества, обнаруженные в черном чае, называемые полифенолами, изменяют энергетический обмен в печени, влияя на метаболиты кишечника.

«Ннаши новые результаты свидетельствуют о том, что черный чай через определенный механизм микробиоза кишечника также может способствовать потере веса у людей», - говорит ведущий автор Сюзанна Хеннинг (Susanne Henning), профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Результаты показывают, что и зеленый, и черный чай являются пребиотиками, веществами, которые вызывают рост полезных микроорганизмов, которые способствуют здоровью и хорошему пищеварению человека.
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