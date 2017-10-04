Черный чай поможет сбросить вес

4 октября 2017 года, 15:35

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование доказывает, что не только зеленый, но и черный чай может помочь сбросить лишние килограммы.Исследователи говорят, что черный чай может быть так же полезен, как зеленый, в предотвращении ожирения и улучшении здоровья. Полученные данные показали, что химические вещества, обнаруженные в черном чае, называемые полифенолами, изменяют энергетический обмен в печени, влияя на метаболиты кишечника.«Ннаши новые результаты свидетельствуют о том, что черный чай через определенный механизм микробиоза кишечника также может способствовать потере веса у людей», - говорит ведущий автор Сюзанна Хеннинг (Susanne Henning), профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.Результаты показывают, что и зеленый, и черный чай являются пребиотиками, веществами, которые вызывают рост полезных микроорганизмов, которые способствуют здоровью и хорошему пищеварению человека.