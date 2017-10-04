Черный чай поможет сбросить вес

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Исследователи говорят, что черный чай может быть так же полезен, как зеленый, в предотвращении ожирения и улучшении здоровья. Полученные данные показали, что химические вещества, обнаруженные в черном чае, называемые полифенолами, изменяют энергетический обмен в печени, влияя на метаболиты кишечника.
«Ннаши новые результаты свидетельствуют о том, что черный чай через определенный механизм микробиоза кишечника также может способствовать потере веса у людей», - говорит ведущий автор Сюзанна Хеннинг (Susanne Henning), профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Результаты показывают, что и зеленый, и черный чай являются пребиотиками, веществами, которые вызывают рост полезных микроорганизмов, которые способствуют здоровью и хорошему пищеварению человека.
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