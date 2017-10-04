Огромное извержение почти стерилизовало Землю

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Великое Пермское вымирание, которое произошло 252 миллиона лет назад, привело к катастрофическим изменениям окружающей среды и уничтожило 96% всех видов. Поток лавы от массивного извержения вулкана лился один миллион лет и высвобождал разрушительные количества парниковых газов. Эти химические вещества вызвали падение температуры Земли, поскольку копоть и дым блокировали солнечный свет – это нанесло ущерб фотосинтезу в океанах и на суше.
В результате пищевые цепи рухнули, и это, в свою очередь, уничтожило почти всех живых существ на Земле. Выжившие четыре процента животных стали основой всего, что живет сегодня, включая и нас.
Ключом к результатам исследования, который опубликовано в журнале Scientific Reports, был глобальный всплеск химического элемента никеля во время вымирания. Этот никель произошел из огромных извержений вулканов в Сибири.
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