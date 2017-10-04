4 октября 2017 года, 14:30

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/118001

Огромное извержение почти стерилизовало Землю, показало новое исследование. Это извержение вулкана произошло в Сибири и стало причиной одного из самых крупных вымираний в истории планеты.Великое Пермское вымирание, которое произошло 252 миллиона лет назад, привело к катастрофическим изменениям окружающей среды и уничтожило 96% всех видов. Поток лавы от массивного извержения вулкана лился один миллион лет и высвобождал разрушительные количества парниковых газов. Эти химические вещества вызвали падение температуры Земли, поскольку копоть и дым блокировали солнечный свет – это нанесло ущерб фотосинтезу в океанах и на суше.В результате пищевые цепи рухнули, и это, в свою очередь, уничтожило почти всех живых существ на Земле. Выжившие четыре процента животных стали основой всего, что живет сегодня, включая и нас.Ключом к результатам исследования, который опубликовано в журнале Scientific Reports, был глобальный всплеск химического элемента никеля во время вымирания. Этот никель произошел из огромных извержений вулканов в Сибири.