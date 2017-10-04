Новые доказательства того, что жизнь попала на Землю через метеориты

4 октября 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Появились новые свидетельства того, что жизнь на Земле началась с того, что метеориты упали в теплые маленькие пруды.Чарльз Дарвин однажды предположил, что происхождение жизни, известное как абиогенез, могло произойти, когда первоначальные соединения появились в «теплых маленьких прудах».Новое исследование дает доказательства этой теории, при этом модель показывает, что именно метеориты могли быть источником соединений, которые могли бы привести к образованию РНК в прудах по всей Земле.В исследовании, опубликованном в журнале National Academy of Sciences, была смоделирована ситуация, в которой метеориты в период ранней Земли падали и оставляли органические материалы, называемые нуклеотидами, и эти соединения действительно активно могли развиваться в теплых прудах. Эти нуклеотидные блоки служили строительными блоками для РНК.