Shake Shack запускает фастфуд, который можно оплатить только электронными деньгами

Фото: AmericaRU.com
Новое место откроется в начале октября и будет иметь полностью автоматизированную систему заказа. Покупатели сами будут делать заказ на сенсорном экране и получать оповещение о готовности таким же способом. Наличными деньгами оплатить свою покупку они не смогут.
В точках будут присутствовать сотрудники из личного персонала, некоторые будут помогать людям в процессе заказа и отвечать на любые вопросы. Заказы можно будет также сделать в приложении Shake Shack на iOS и Android, однако в любом случае оплата будет взиматься безналичным способом.
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