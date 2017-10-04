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Главная страница → Раздел: ЭкономикаShake Shack запускает фастфуд, который можно оплатить только электронными деньгами
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Shake Shack запускает фастфуд, который можно оплатить только электронными деньгами


Shake Shack запускает фастфуд, который можно оплатить только электронными деньгами
Фото: AmericaRU.com
Shake Shack открывает сеть по продаже бургеров и других фастфудов, в которых единственный вариант оплаты будет безналичный. Сеть будет работать в Нью-Йорке.

Новое место откроется в начале октября и будет иметь полностью автоматизированную систему заказа. Покупатели сами будут делать заказ на сенсорном экране и получать оповещение о готовности таким же способом. Наличными деньгами оплатить свою покупку они не смогут.

В точках будут присутствовать сотрудники из личного персонала, некоторые будут помогать людям в процессе заказа и отвечать на любые вопросы. Заказы можно будет также сделать в приложении Shake Shack на iOS и Android, однако в любом случае оплата будет взиматься безналичным способом.
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