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Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ 2013 году все аккаунты Yahoo были взломаны
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В 2013 году все аккаунты Yahoo были взломаны


В 2013 году все аккаунты Yahoo были взломаны
Фото: AmericaRU.com
Одна из американских IY-компаний Yahoo во вторник заявила, что все три миллиарда аккаунтов пользователей были взломаны во время хакерской атаки в 2013 году. Таким образом, оценка размера крупнейшего хака в истории была утроена.

Новость расширяет вероятную сумму иска и требования в судебных процессах со стороны акционеров и владельцев аккаунтов Yahoo. Компания проходит уже через 41 судебный процесс по искам пользователей в федеральных и местных судах США.

Yahoo заявила в декабре прошлого года, что данные из более чем 1 миллиарда счетов были похищены в 2013 году, и это крупнейшая из серии хаков, которые вынудили Yahoo сократить цену своих активов в продаже Verizon. Новый анализ показал, что взлом затронул все 3 миллиарда аккаунтов компании. Похищенные данные не включали пароли и информацию банковских карт, это были вопросы безопасности и резервные адреса электронной почты, которые могли бы облегчить взлом других учетных записей пользователей.
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