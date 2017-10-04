В 2013 году все аккаунты Yahoo были взломаны

4 октября 2017 года, 12:40

Фото: AmericaRU.com

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Одна из американских IY-компаний Yahoo во вторник заявила, что все три миллиарда аккаунтов пользователей были взломаны во время хакерской атаки в 2013 году. Таким образом, оценка размера крупнейшего хака в истории была утроена.Новость расширяет вероятную сумму иска и требования в судебных процессах со стороны акционеров и владельцев аккаунтов Yahoo. Компания проходит уже через 41 судебный процесс по искам пользователей в федеральных и местных судах США.Yahoo заявила в декабре прошлого года, что данные из более чем 1 миллиарда счетов были похищены в 2013 году, и это крупнейшая из серии хаков, которые вынудили Yahoo сократить цену своих активов в продаже Verizon. Новый анализ показал, что взлом затронул все 3 миллиарда аккаунтов компании. Похищенные данные не включали пароли и информацию банковских карт, это были вопросы безопасности и резервные адреса электронной почты, которые могли бы облегчить взлом других учетных записей пользователей.