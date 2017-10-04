Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера

Фото: AmericaRU.com
Режиссером фильма станет Бретт Ратнер, который снял «Час пик» и «Побег из тюрьмы». «Джаред - старый друг, - отметил Ратнер. - Когда он услышал, что я получил права на рассказ о Хефнере, то сказал, что хочет сыграть его. И я действительно считаю, что Джаред может это сделать. Он один из великих актеров сегодняшнего дня». Изначально на роль Хефнера рассматривался Роберт Дауни-младший.
Новость появилась через несколько дней после того, как 91-летний Хефнер умер в своем доме. Стало известно, что он страдал от респираторной недостаточности.
Лето получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 2014 году за «Даласский клуб покупателей» - роль женщины-трансвестита.
Читайте также последние новости раздела "Культура/Шоу-бизнес":
- Роман Полански обвиняется в изнасиловании немецкой актрисы →
- Кейт Уинслет воссоединится с Джеймсом Кэмероном в продолжении «Аватара» →
- Третий день октября, а Мэрайя Кэри уже нарядила новогоднюю елку →
- Известный рок-музыкант Том Петти умер в больнице →
- Мэрилин Мэнсон травмирован во время концерта в Нью-Йорке →
- У Джулии Луис-Дрейфус обнаружили рак груди →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117993
http://www.americaru.com/news/117993