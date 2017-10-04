Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера

4 октября 2017 года, 12:05

Фото: AmericaRU.com

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Джаред Лето (Jared Leto) собирается надеть красный халат Хью Хефнера в новом биографическом фильме о создателе журнала Playboy.Режиссером фильма станет Бретт Ратнер, который снял «Час пик» и «Побег из тюрьмы». «Джаред - старый друг, - отметил Ратнер. - Когда он услышал, что я получил права на рассказ о Хефнере, то сказал, что хочет сыграть его. И я действительно считаю, что Джаред может это сделать. Он один из великих актеров сегодняшнего дня». Изначально на роль Хефнера рассматривался Роберт Дауни-младший.Новость появилась через несколько дней после того, как 91-летний Хефнер умер в своем доме. Стало известно, что он страдал от респираторной недостаточности.Лето получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 2014 году за «Даласский клуб покупателей» - роль женщины-трансвестита.