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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера
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Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера


Джаред Лето сыграет основателя Playboy Хью Хефнера
Фото: AmericaRU.com
Джаред Лето (Jared Leto) собирается надеть красный халат Хью Хефнера в новом биографическом фильме о создателе журнала Playboy.

Режиссером фильма станет Бретт Ратнер, который снял «Час пик» и «Побег из тюрьмы». «Джаред - старый друг, - отметил Ратнер. - Когда он услышал, что я получил права на рассказ о Хефнере, то сказал, что хочет сыграть его. И я действительно считаю, что Джаред может это сделать. Он один из великих актеров сегодняшнего дня». Изначально на роль Хефнера рассматривался Роберт Дауни-младший.

Новость появилась через несколько дней после того, как 91-летний Хефнер умер в своем доме. Стало известно, что он страдал от респираторной недостаточности.

Лето получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 2014 году за «Даласский клуб покупателей» - роль женщины-трансвестита.
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