Роман Полански обвиняется в изнасиловании немецкой актрисы

4 октября 2017 года, 11:50

Фото: AmericaRU.com

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Рената Лангер - четвертая женщина, которая выдвигает обвинения в изнасиловании в адрес знаменитого режиссера Романа Полански (Roman Polanski).Немецкая актриса Рената Лангер сообщила швейцарской полиции, что Роман Полански изнасиловал ее, когда ей было 15 лет, сообщает The New York Times. Женщина, который уже 61 год, заявляет, что изнасилование произошло в доме в Гштааде в феврале 1972 года.Адвокат Полански Харланд Браун отказался комментировать обвинения. Кинорежиссер ранее признал себя виновным в сексе с несовершеннолетней Самантой Геймер в 1977 году, которой в то время было 13 лет. Он сбежал из США в 1978 году до вынесения приговора по делу и с тех пор живет в изгнании. В последние несколько месяцев женщины одна за одной выдвигают обвинения в изнасиловании и развращении несовершеннолетний со стороны режиссера, автора «Пианиста» и «Ребенок Розмари».