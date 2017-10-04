Кейт Уинслет воссоединится с Джеймсом Кэмероном в продолжении «Аватара»

Фото: AmericaRU.com
«Мы с Кейт уже 20 лет искали совместный проект, начиная с нашего сотрудничества в «Титанике », который был одним из самых успешных фильмов в моей карьере, - сказала Кэмерон. Я не могу дождаться, чтобы она дала жизнь персонажу Ронале».
В целом, Кэмерон собирается снять 4 продолжения фильма о жителях планеты Пандора. «Аватар – 2» должен выйти в прокат 18 декабря 2020 года, затем по сиквелу каждый год, пятая часть – в 2025-м.
На прошлой неделе Камерон начала снимать первое из четырех продолжений для студии Fox в Калифорнии. Первый «Аватар» собрал в прокате рекордную сумму – 2,8 миллиардов долларов.
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