Кейт Уинслет воссоединится с Джеймсом Кэмероном в продолжении «Аватара»

4 октября 2017 года, 11:10

Фото: AmericaRU.com

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Кейт Уинслет (Kate Winslet) воссоединится с голливудским режиссером Джеймсои Кэмероном в сиквеле «Аватар» через два десятилетия после выхода на экраны «Титаника».«Мы с Кейт уже 20 лет искали совместный проект, начиная с нашего сотрудничества в «Титанике », который был одним из самых успешных фильмов в моей карьере, - сказала Кэмерон. Я не могу дождаться, чтобы она дала жизнь персонажу Ронале».В целом, Кэмерон собирается снять 4 продолжения фильма о жителях планеты Пандора. «Аватар – 2» должен выйти в прокат 18 декабря 2020 года, затем по сиквелу каждый год, пятая часть – в 2025-м.На прошлой неделе Камерон начала снимать первое из четырех продолжений для студии Fox в Калифорнии. Первый «Аватар» собрал в прокате рекордную сумму – 2,8 миллиардов долларов.