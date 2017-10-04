Ветеран украл грузовик, чтобы отвезти в больницу десятки людей после стрельбы в Лас-Вегасе

4 октября 2017 года, 10:55

Фото: AmericaRU.com

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Ветеран армии СШАТейлор Уинстон (Taylor Winston) пришел на концерт кантри-музыки в Лас-Вегасе и не знал, что ему придется спасать людей из-за стрельбы. Когда снайпер открыл огонь по людям, ветеран морской пехоты сориентировался, вывел раненых и доставил их в больницу. Чтобы отвести более двух десятков пострадавших в клинику, ему пришлось украсть грузовик.Уинстон сказал, что он положил несколько самых тяжелых раненых в украденный грузовик и отправился в Медицинский центр больницы Десерт-Спрингс – он сделал это до того, как появились машины скорой помощи.Уинстон и подруга Дженн Льюис танцевали в двух шагах от сцены. Спустя несколько мгновений началась стрельба. «Люди начали разбегаться и кричать, и тогда мы поняли, что происходит что-то реальное», - сказал Уинстон. Заграждение мешало многим людям просто выскочить из помещения.«Выстрелы становились все громче и громче, ближе к нам, и мы видели, как люди падают, по нам могли попасть в любую секунду. Как только мы добрались до забора, я помог выбраться людям. Это была моя маленькая мини-война», - отметил ветеран.«Я увидел поле с кучей белых грузовиков. Я спросил, есть ли у кого-то ключи. Ни у кого не оказалось, но это не остановило меня. Я начал искать тех, кому нужна помощь в больнице. Их было слишком много, повсюду было много крови», - поделился Уинстон.В результате он спас жизнь нескольким людям, доставив их в клинику раньше парамедиков. Уинстон пошел в морскую походу в 17 лет, дважды отправлялся в Ирак. Сейчас ему 29 лет.