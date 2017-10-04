Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 3:02 am | Чикаго 2:02 am | Сан-Франциско 12:02 am
Главная страница → Раздел: События/СкандалыВетеран украл грузовик, чтобы отвезти в больницу десятки людей после стрельбы в Лас-Вегасе
События/Скандалы
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Ветеран украл грузовик, чтобы отвезти в больницу десятки людей после стрельбы в Лас-Вегасе


Ветеран украл грузовик, чтобы отвезти в больницу десятки людей после стрельбы в Лас-Вегасе
Фото: AmericaRU.com
Ветеран армии СШАТейлор Уинстон (Taylor Winston) пришел на концерт кантри-музыки в Лас-Вегасе и не знал, что ему придется спасать людей из-за стрельбы. Когда снайпер открыл огонь по людям, ветеран морской пехоты сориентировался, вывел раненых и доставил их в больницу. Чтобы отвести более двух десятков пострадавших в клинику, ему пришлось украсть грузовик.

Уинстон сказал, что он положил несколько самых тяжелых раненых в украденный грузовик и отправился в Медицинский центр больницы Десерт-Спрингс – он сделал это до того, как появились машины скорой помощи.

Уинстон и подруга Дженн Льюис танцевали в двух шагах от сцены. Спустя несколько мгновений началась стрельба. «Люди начали разбегаться и кричать, и тогда мы поняли, что происходит что-то реальное», - сказал Уинстон. Заграждение мешало многим людям просто выскочить из помещения.

«Выстрелы становились все громче и громче, ближе к нам, и мы видели, как люди падают, по нам могли попасть в любую секунду. Как только мы добрались до забора, я помог выбраться людям. Это была моя маленькая мини-война», - отметил ветеран.

«Я увидел поле с кучей белых грузовиков. Я спросил, есть ли у кого-то ключи. Ни у кого не оказалось, но это не остановило меня. Я начал искать тех, кому нужна помощь в больнице. Их было слишком много, повсюду было много крови», - поделился Уинстон.

В результате он спас жизнь нескольким людям, доставив их в клинику раньше парамедиков. Уинстон пошел в морскую походу в 17 лет, дважды отправлялся в Ирак. Сейчас ему 29 лет.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/117987
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Разное
Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания. Продам свой участок земли в Поконо, Пенсильвания.
Раздел: Квартиры - сдам
Сдается комнаты в общежитии при колледже Сдается комнаты в общежитии при колледже
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Мобильники
Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц Продаю телефон Samsung S5, новый, пользовался месяц
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus