Как фитнес может повлиять на риск рака молочной железы?

4 октября 2017 года, 10:20

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/117985

Новое исследование ученых университета Колорадо показало, что физическая бездеятельность и возникновение ожирения по этой причине увеличивают риск многих хронических заболеваний, включая рак груди и другие виды рака.Фактически, доказательства настолько убедительны, чторуководящие принципы образа жизни большинства медицинских учреждений, как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, включают рекомендацию по поддержке здорового веса и физически активного образа жизни. Но есть еще один аспект, который также тщательно изучается в последнее время – как наследственная способность к фитнесу может повлиять на развитие онкологии молочной железы.Оказалось, что определенная генетическая предрасположенность к спорту не только позволяет поддерживать более активную жизнь и нормальный вес относительно роста (индекс массы тела). Также, как правило, такие люди имеют более низкий риск развития рака и более благоприятный прогноз выздоровления в случае заболевания.Аэробная пригодность, в широком смысле определяемая как способность переносить кислород и питательные вещества в мышцы, играет в этом вопросе главную роль. Это объясняет, почему люди, участвующие в одной и той же программе фитнеса, имеют разные показатели на одно и то же упражнение.Исследование опубликовано в The Conversation.