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Как фитнес может повлиять на риск рака молочной железы?


Как фитнес может повлиять на риск рака молочной железы?
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование ученых университета Колорадо показало, что физическая бездеятельность и возникновение ожирения по этой причине увеличивают риск многих хронических заболеваний, включая рак груди и другие виды рака.

Фактически, доказательства настолько убедительны, что
руководящие принципы образа жизни большинства медицинских учреждений, как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, включают рекомендацию по поддержке здорового веса и физически активного образа жизни. Но есть еще один аспект, который также тщательно изучается в последнее время – как наследственная способность к фитнесу может повлиять на развитие онкологии молочной железы.

Оказалось, что определенная генетическая предрасположенность к спорту не только позволяет поддерживать более активную жизнь и нормальный вес относительно роста (индекс массы тела). Также, как правило, такие люди имеют более низкий риск развития рака и более благоприятный прогноз выздоровления в случае заболевания.

Аэробная пригодность, в широком смысле определяемая как способность переносить кислород и питательные вещества в мышцы, играет в этом вопросе главную роль. Это объясняет, почему люди, участвующие в одной и той же программе фитнеса, имеют разные показатели на одно и то же упражнение.

Исследование опубликовано в The Conversation.
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