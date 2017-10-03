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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеОдин час физической активности в неделю поможет предотвратить депрессию
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Один час физической активности в неделю поможет предотвратить депрессию


Один час физической активности в неделю поможет предотвратить депрессию
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что регулярные физические упражнения помогают предотвратить депрессию в будущем. Кроме того, даже час занятий спортом в неделю будет влиять положительно.

В эксперименте приняли участие более 22 тысяч человек, у которых в начале исследования не было симптомов тревожноcти или депрессии. Ученые Black Dog Institute оценивали их уровень физической активности в начале и в конце исследования. В начале исследования около 12 процентов участников сказали, что они не занимаются спортом. В течение следующего десятилетия у 7 процентов развилась депрессия, а у 9 процентов – тревожность.

Люди, которые заявили, что они не тренировались в начале исследования, на 44 процента были более склонны к развитию депрессии, по сравнению с теми, кто тренировался, по меньшей мере, от 1 до 2 часов в неделю. Ученые заявили, что если каждый будет заниматься спортом в умеренном темпе по одному часу в неделю, то это поможет предотвратить 12 процентов случаев депрессии.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «American Journal of Psychiatry».
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