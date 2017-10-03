Ученые нашли новый метод удаления клеток, инфицированных вирусом СПИДа

3 октября 2017 года, 20:44

Фото: AmericaRU.com

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При успешном подавлении вируса СПИДа с помощью лекарств фокус внимания ученых обращается к его искоренению. Исследователи Университета Кумамото в Японии разработали новое соединение, которое является ключом к уничтожению ВИЧ-инфекции.Когда соединение вводят в инфицированные клетки, активная репликация вируса подавляется. Затем клетки естественным образом умирают через апоптоз. Считается, что это лечение приведет к полному выздоровлению от СПИДа в ближайшем будущем.В последние годы мульти-лекарственная терапия позволила подавить размножение ВИЧ-инфекции в организме. Однако этот метод не может справиться с частицами вируса, не содержащими репликации. При прекращении введения лекарственных средств вирус снова распространяется. Удаление источника вируса в настоящее время является главной целью исследований в области СПИДа.