Ученые нашли новый метод удаления клеток, инфицированных вирусом СПИДа

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Когда соединение вводят в инфицированные клетки, активная репликация вируса подавляется. Затем клетки естественным образом умирают через апоптоз. Считается, что это лечение приведет к полному выздоровлению от СПИДа в ближайшем будущем.
В последние годы мульти-лекарственная терапия позволила подавить размножение ВИЧ-инфекции в организме. Однако этот метод не может справиться с частицами вируса, не содержащими репликации. При прекращении введения лекарственных средств вирус снова распространяется. Удаление источника вируса в настоящее время является главной целью исследований в области СПИДа.
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