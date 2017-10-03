Кишечные бактерии комаров могут оказаться ключом в борьбе с малярией

3 октября 2017 года, 20:21

Фото: AmericaRU.com

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Новое исследование показало, что у комаров есть кишечные бактерии, как и у людей. Ученые отметили, что микроорганизмы внутри насекомых могут быть ключом к борьбе с малярией.На сегодняшний день для профилактики малярии, которой заражается около 200 миллионов человек, люди используют надкроватную сетку и средства от насекомых. Ежегодно по всему миру от малярии погибают 400 тысяч человек, в основном это дети из Африки. Специалисты Университета Джонса Хопкинса создали генетически модифицированные бактерии, которые были в соcтоянии бороться с плазмодием, ответственным за большинство случаев малярии, в кишечнике комара.«Вместо того, чтобы убивать рои комаров, вы превращаете популяцию комаров, передающих малярию, в такую, которая не может передать заболевание», - отметил соавтор исследования профессор микробиологии Джордж Димопулос (George Dimopoulos).Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».