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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеКишечные бактерии комаров могут оказаться ключом в борьбе с малярией
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Кишечные бактерии комаров могут оказаться ключом в борьбе с малярией


Кишечные бактерии комаров могут оказаться ключом в борьбе с малярией
Фото: AmericaRU.com
Новое исследование показало, что у комаров есть кишечные бактерии, как и у людей. Ученые отметили, что микроорганизмы внутри насекомых могут быть ключом к борьбе с малярией.

На сегодняшний день для профилактики малярии, которой заражается около 200 миллионов человек, люди используют надкроватную сетку и средства от насекомых. Ежегодно по всему миру от малярии погибают 400 тысяч человек, в основном это дети из Африки. Специалисты Университета Джонса Хопкинса создали генетически модифицированные бактерии, которые были в соcтоянии бороться с плазмодием, ответственным за большинство случаев малярии, в кишечнике комара.

«Вместо того, чтобы убивать рои комаров, вы превращаете популяцию комаров, передающих малярию, в такую, которая не может передать заболевание», - отметил соавтор исследования профессор микробиологии Джордж Димопулос (George Dimopoulos).

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».
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