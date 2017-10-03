Три американца получили Нобелевскую премию за открытия в физике

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О существовании волн знал еще 1916 году Альберт Эйнштейн (Albert Einstein) в рамках его теории относительности. Однако ученый считал, что их не удастся измерить.
Победители являются членами обсерватории Ligo-Virgo, которая и помогла им в их научном прорыве. Победители присоединились к престижному списку из 204 лауреатов по физики с 1901 года. Профессор Вайс получит половину от суммы призовых денег, в то время как Бариш и Торн разделят вторую половину.
Гравитационные волны описывают растяжение и сжатие пространства-времени, которое происходит, когда массивные объекты ускоряются. Деформация пространства в результате слияния двух черных дыр была открыта лабораторией LIGO в США еще в 2015 году, это был результат многолетней работы.
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