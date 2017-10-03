GoFundMe собрала три миллиона долларов для жертв из Лас-Вегаса

3 октября 2017 года, 19:13

Фото: AmericaRU.com

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На GoFundMe начался сбор средств для жертв массового убийства в Лас-Вегасе. Ко вторнику уже собрано 3,2 миллиона долларов США. Со времени трагедии не прошло еще 48 часов.Страница на GoFundMe создана Стивеном Сисолаком (Steve Sisolak), председателем Комиссии округа Кларк из Лас-Вегаса. Его первоначальный взнос составил десять тысяч долларов.«Мы собираем средства для оказания помощи жертвам трагического происшествия в Лас-Вегасе. Средства будут использоваться для оказания помощи и финансовой поддержки жертвам и семьям ужасающей массовой стрельбы в Лас-Вегасе», - написано на странице.Многие знаменитости, в том числе и музыканты, откликнулись и пожертвовали значительные суммы. Крупный предприниматель Стивен Дж. Клобек (Stephen J. Cloobeck) пожертвовал 400 тысяч долларов. Также средства поступили от клуба «Окленд рейдерс», от Майкла Тайсона (Mike Tyson) и от дуэта «The Chainsmokers».Страница на GoFundMe будет помогать в первую очередь тем, кому необходима неотложная помощь, авиабилеты, проживания семей жертв и необходимые припасы.