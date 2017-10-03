Англичан будут сажать на 15 лет за просмотр экстремистского видео

Фото: AmericaRU.com
Правительство заявило, что готово внести новые санкции после пересмотра контртеррористических полномочий в связи с волной терроризма в Великобритании в этом году. Под будущие законы подпадает в первую очередь тот террористический контент в Интернете, который может быть полезен для терактов. На данный момент существует закон 2000 года, который применяется, если материал загружен или скачан, но правительство хочет расширить запрет на материалы, которые неоднократно просматриваются или транслируются. Однако лица, которые могут иметь профессиональный интерес, например ученые или журналисты, не подпадают под запрет.
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