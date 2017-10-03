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Главная страница → Раздел: В миреАнгличан будут сажать на 15 лет за просмотр экстремистского видео
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Англичан будут сажать на 15 лет за просмотр экстремистского видео


Англичан будут сажать на 15 лет за просмотр экстремистского видео
Фото: AmericaRU.com
Продолжая войну с онлайн-экстремизмом, британское правительство заявило, что намерено ужесточить закон о просмотре и распространении «террористического контента» в Интернете, увеличив срок наказания до 15 лет лишения свободы. Об этом заявила министр внутренних дел Эмбер Радд (Amber Rudd) на ежегодной конференции консервативной партии.

Правительство заявило, что готово внести новые санкции после пересмотра контртеррористических полномочий в связи с волной терроризма в Великобритании в этом году. Под будущие законы подпадает в первую очередь тот террористический контент в Интернете, который может быть полезен для терактов. На данный момент существует закон 2000 года, который применяется, если материал загружен или скачан, но правительство хочет расширить запрет на материалы, которые неоднократно просматриваются или транслируются. Однако лица, которые могут иметь профессиональный интерес, например ученые или журналисты, не подпадают под запрет.
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