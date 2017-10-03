Новый посол США в России встретился с Путиным

3 октября 2017 года, 18:19

Фото: AmericaRU.com

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Во вторник новый посол США в России вручил свои дипломатические верительные грамоты президенту Владимиру Путину на церемонии в Кремле. Так официально началась работа посла Джона Хантсмана (Jon Huntsman) в России.Хантсман, который уже дважды работал послом США, прибыл в Москву в воскресенье, чтобы взять на себя полномочия Джона Теффта, который отработал послом в России последние три года. Те самые последние три года, которые были омрачены глубокими и стремительными ухудшениями отношений между Россией и США, возвращающими мир к холодной войне.Обращаясь к Хантсману, Путин выразил соболезнования со стороны России в связи с кровавыми событиями в Лас-Вегасе и выразил надежду на улучшение отношений с США.«Что же касается двусторонних отношений с Соединенными Штатами, то их нынешний уровень не может вызывать удовлетворения. Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество», — заявил Путин.Путин также сказал, что США и Россия не должны вмешиваться во «внутренние дела» друг друга.Хантсман, бывший губернатор штата Юта, который некогда призывал Дональда Трампа покинуть президентские выборы, получил должность посла на прошлой неделе. Ему довелось побывать главным дипломатом в Сингапуре при правлении администрации Джорджа Буша-старшего, атакже послом в Китае уже при Бараке Обаме. В 2012 году он выдвигал свою кандидатуру на пост президента США.